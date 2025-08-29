Trump werkt nog steeds aan ontmoeting tussen Poetin en Zelensky

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump werkt nog steeds aan een ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Een functionaris van het Witte Huis zegt dat en meldt dat de VS in gesprek blijven met Russische en Oekraïense functionarissen.

Trump kondigde vorige week aan te werken aan een ontmoeting tussen de presidenten. Dit deed hij na een ontmoeting met Poetin in de staat Alaska en een overleg met Zelensky en andere Europese leiders in Washington. De reacties vanuit Rusland leiden tot twijfels over of de ontmoeting wel zal plaatsvinden.

Zelensky dringt al langer aan op een direct overleg met Poetin. De twee hebben elkaar slechts een keer ontmoet. Dat was in 2019 in Parijs. Ze spraken toen samen met de leiders van Frankrijk en Duitsland over Oost-Oekraïne, waar in 2014 een oorlog uitbrak tussen de prowesterse regering van Oekraïne en door Rusland gesteunde separatisten.