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Venezuela getroffen door niet één maar twee zware aardbevingen

Samenleving
door Redactie
donderdag, 25 juni 2026 om 3:08
bijgewerkt om donderdag, 25 juni 2026 om 3:47
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In het noorden van Venezuela hebben woensdag (lokale tijd) kort na elkaar twee zware aardbevingen met een kracht van respectievelijk 7.2 en 7.5 plaatsgevonden. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst USGS. Eerder op de dag sprak de USGS van slechts een enkele aardbeving met een kracht van 7.1.
De autoriteiten hebben nog geen schattingen bekendgemaakt van het aantal doden of gewonden, maar het is wel al duidelijk dat de bevingen dodelijke slachtoffers hebben gemaakt. Zo sprak de burgemeester van Chacao, een stadsdeel van Caracas, al van dodelijke slachtoffers maar zonder een specifiek aantal te noemen.
Ook is al duidelijk dat huizen en gebouwen zijn ingestort en dat er schade is aan de luchthaven van Caracas, waar delen van een dak zijn ingestort.
Er zijn geen meldingen van schade aan de olie-infrastructuur van het land.
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