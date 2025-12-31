Mijn puber, intussen meer dan volwassen, wist niet hoe dronken hj somss was. Tot ik een video maakte. Er zullen op de spoedeisende hulp deze jaarwisseling weer veel stomdronken pubers liggen. Net als vorig jaar, toen er opvallend veel gevallen van alcoholvergiftiging onder jongeren waren.

Tijdens de nieuwjaarsnacht 2024-2025 zijn opvallend veel jongeren op de spoedeisende hulp (SEH) beland met alcoholvergiftiging, zegt Yara Basta, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen, in Trouw . Ongeveer de helft van de mensen met te veel alcohol op was onder de zestien jaar.​

Het is een zorgwekkende trend. In 2023 werden in Nederland naar schatting 4.400 SEH-behandelingen uitgevoerd vanwege alcoholvergiftiging. Bijna een kwart van alle gevallen (23%) betrof jongeren onder de 18 jaar. Het risico is vooral groot voor 12- tot 17-jarigen: 87 SEH-behandelingen per 100.000 jongeren in deze leeftijdsgroep.

Vergeet dat vuurwerk. Alcohol is veel gevaarlijker

Opvallend is dat meisjes een groter risico lopen dan jongens. Bij meisjes van 12-17 jaar zijn er 107 gevallen per 100.000, tegenover 68 per 100.000 bij jongens. Zes op de tien alcoholvergiftigingen onder de 18 jaar werden in 2023 opgelopen door meisjes.

Om jongeren bewust te maken van de gevolgen van hun gedrag, raadt Basta ouders aan hun kind te confronteren met beelden. "'s Morgens worden ze wakker, thuis of in het ziekenhuis, en weten vaak niets meer. Ze beseffen niet dat ze in hun eigen braaksel lagen, in hun broek hebben geplast, of dat hun make-up overal zit. Een filmpje confronteert hen en maakt vaak meer indruk dan belerende woorden", aldus Basta.

Basta beschrijft de spoedeisende hulp tijdens de jaarwisseling als divers, met slachtoffers van vuurwerk, rookinhalatie en steek- en schotwonden. Wat haar echter vooral opviel, was het hoge aantal jonge drinkers.

Zuipende jongeren

Bredere context

Het probleem beperkt zich niet tot de jaarwisseling. Het hele jaar door zien SEH-afdelingen veel benevelde mensen met ernstig letsel binnenkomen. Nederlandse jongeren zijn Europees kampioen in bingedrinken en dronken worden. Meer dan tweeduizend jongeren belanden jaarlijks op de spoedeisende hulp vanwege alcoholvergiftiging. (​Nederlandse jongeren Europees kampioen ‘bingedrinken’, zorgen experts om alcohol)

De maatschappelijke kosten van alcoholgebruik in Nederland bedragen ongeveer 6 miljard euro per jaar, inclusief zorgkosten, ziekteverzuim en verlies aan kwaliteit van leven. Alcoholvergiftigingen zorgden in 2023 alleen al voor 23 miljoen euro aan directe medische kosten.