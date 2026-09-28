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Minister Berendsen heeft ambassadeur van Israël ontboden

Samenleving
door anp
maandag, 28 september 2026 om 17:26
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DEN HAAG (ANP) - Minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) heeft de ambassadeur van Israël ontboden, omdat het land de diplomatieke status van de Nederlandse medewerkers van de diplomatieke missie in Ramallah heeft ingetrokken. Dat zei hij tijdens een persconferentie waar hij herhaalde de stap "onnodig" te vinden.
De Israëlische regering besloot tot de ongekende diplomatieke stap omdat het Nederlandse handelsembargo van goederen uit de illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Golan vorige week van kracht is geworden.
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