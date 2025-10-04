Witkoff naar Caïro voor onderhandelingen tussen Israël en Hamas

CAÏRO (ANP/AFP) - De Amerikaanse speciale gezant Steve Witkoff is onderweg naar Egypte om daar deel te nemen aan de indirecte onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Volgens Egyptische media zullen die zondag beginnen, nadat Hamas vrijdag deels akkoord ging met een Amerikaans vredesplan.

De Palestijnse beweging wil nog over een aantal aspecten van het plan onderhandelen, maar heeft wel ingestemd met het vrijlaten van de gijzelaars. De laatste details zouden moeten worden afgerond tijdens de indirecte gesprekken in Caïro.

Volgens het Egyptische Al-Qahera News, dat nauw verbonden is aan de Egyptische inlichtingendienst, zijn de delegaties van Israël en Hamas op dit moment onderweg naar Caïro.