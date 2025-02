Minder buitenlandse studenten, maar meer inschrijvingen op pabo

DEN HAAG (ANP) - Minder mensen uit het buitenland zijn afgelopen zomer aan een studie in Nederland begonnen. De instroom daalde met 6 procent aan de universiteiten en met 4,5 procent aan hogescholen. "Verontrustend", stelt de koepel Universiteiten van Nederland bij publicatie van de definitieve inschrijfcijfers. De organisatie zegt zich zorgen te maken "over het voortbestaan van opleidingen en het vertrek van internationaal talent".

Het beeld komt overeen met de voorlopige cijfers die in november naar buiten waren gebracht. Universiteiten van Nederland vreest dat het aantal buitenlandse studenten de komende jaren nog sneller daalt. Het kabinet wil hun aantallen beperken, bijvoorbeeld door minder Engelstalige opleidingen toe te staan. "Daardoor dreigen veel opleidingen te verdwijnen en loopt de arbeidsmarkt hooggekwalificeerd talent mis", waarschuwt de koepel van universiteiten.

Hogescholen zagen veel meer aanmeldingen op lerarenopleidingen. Ongeveer 12.700 mensen begonnen afgelopen zomer aan een studie in die richting. Dat is bijna 6 procent meer dan een jaar eerder, en het is het hoogste aantal sinds 2020. De toename is het grootst bij opleidingen tot leerkracht in het basisonderwijs. Daar steeg het aantal aanmeldingen met bijna 9 procent.

Groei

Onderwijsstaatssecretaris Mariëlle Paul is daar blij mee. "Het onderwijs staat te springen om goede en gemotiveerde leraren voor de klas. Ik vind het daarom fantastisch nieuws dat het aantal nieuwe studenten op de pabo is gegroeid. Het is nu zaak dat die groei zich voortzet."

In totaal begonnen ruim 108.000 mensen vorig jaar aan een hbo-studie. Dat is een fractie meer dan een jaar eerder. De Vereniging Hogescholen spreekt van de eerste toename "na een periode van een consistent dalende instroom sinds 2020".

De Hogeschool Utrecht trok de meeste nieuwe studenten, namelijk 12.428. Dat is 1 procent minder dan een jaar eerder. De instroom aan de Hogeschool van Amsterdam steeg met 5 procent naar 12.369 mensen. Ook de Hogeschool Rotterdam en Fontys hebben meer dan 10.000 nieuwe studenten.