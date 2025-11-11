Minder mensen vertrekken uit de Randstad dan in eerdere jaren

DEN HAAG (ANP) - De trek van mensen uit de Randstad naar andere plaatsen neemt iets af, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2024 verhuisden bijna 67.000 mensen vanuit de Randstad naar een gemeente daarbuiten, 2000 minder dan een jaar eerder. Toch vertrekken er nog altijd meer mensen uit de Randstad dan ernaartoe verhuizen.

Vorig jaar verhuisden bijna 53.000 mensen juist naar de Randstad, waardoor per saldo 14.000 mensen vertrokken. De bevolking groeit in de Randstad desondanks iets sneller dan elders in Nederland, aldus het CBS. Dat verschil komt doordat immigranten zich wat vaker in de Randstad vestigen, de bevolking er gemiddeld jonger is en er meer kinderen worden geboren dan er mensen overlijden. Buiten de Randstad is het andersom, waardoor de bevolking minder hard groeit of zelfs krimpt. Volgens het CBS is dit vooral aan de randen van Nederland het geval.

Hoewel dertigers het meest vertrekken uit de grote steden, al dan niet met kinderen, doen jongvolwassenen het omgekeerde. In 2024 gingen per saldo bijna 68.000 18- tot 25-jarigen en ruim 16.000 25- tot 30-jarigen in de Randstad wonen. Dat heeft te maken met zaken zoals studie, werk en zelfstandig wonen. "Vanaf dertig jaar worden woonwensen (een geschiktere woning of woonomgeving) en nabijheid van familie belangrijker", ziet het CBS.

Van en naar instellingen

De gemeenten die de meeste inwoners uit de Randstad aantrekken liggen in de buurt, zoals in Flevoland, op de Veluwe, Schouwen-Duiveland, het Rivierengebied en het noorden van Noord-Holland. De meeste mensen verhuisden vanuit de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden en directe omgeving. Tussen 2006 en 2016 was het nog andersom, aldus het CBS. Toen kreeg de Randstad er door verhuizingen juist inwoners bij.

Het CBS rekent verhuizingen van en naar instellingen in deze cijfers niet mee. Hierdoor zijn mensen die bijvoorbeeld vanuit een azc naar een woning verhuizen niet meegeteld.