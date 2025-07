Djokovic boekt tegen Brit Evans 99e zege op Wimbledon

LONDEN (ANP) - Tennisser Novak Djokovic heeft met bijna speels gemak de derde ronde bereikt van Wimbledon. De zevenvoudig winnaar van het Londense grandslamtoernooi rekende in de tweede ronde in drie sets af met de Brit Daniel Evans: 6-3 6-2 6-0. De 38-jarige Serviër had amper twee uur nodig om zich te ontdoen van de huidige nummer 154 van de wereld. Het was zijn 99e zege op het gras van Wimbledon.

De als zesde geplaatste Djokovic was vanaf de eerste game heer en meester, al duurde het even voordat hij Evans voor de eerste keer wist te breken. Hij wist pas zijn tiende breakpoint in de set te verzilveren. Daarna ging het hard. Evans kwam in de partij niet verder dan slechts vijf gewonnen games.

Djokovic treft in de derde ronde zijn landgenoot Miomir Kecmanovic, de bedwinger van Jesper de Jong. Hij aast in Londen op zijn 25e grandslamtitel.