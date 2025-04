Minima zien dalende koopkracht terug in lager vakantiegeld

In mei of juni krijgen de meeste werknemers hun vakantiegeld uitbetaald. Voor veel mensen een welkom extraatje, maar niet iedereen heeft reden tot blijdschap. Vooral parttimers met een laag inkomen zien dit jaar minder geld op hun rekening verschijnen. Door nieuwe belastingregels in 2025 krijgen minima minder vakantiegeld, terwijl mensen met een modaal inkomen er juist op vooruit gaan. Dit is een pijnlijke bevestiging van de dalende koopkracht voor mensen die al moeite hebben om rond te komen.

Waarom krijgen parttimers minder vakantiegeld?

De nieuwe belastingregels van 2025 hebben onverwachte gevolgen voor parttimers met een laag inkomen. De veranderingen in de loonheffingskorting en het bijzondere tarief voor vakantiegeld pakken ongunstig uit voor deze groep. Dit zie je vooral terug bij parttimers die rond de 1000 euro bruto per maand verdienen:

Ze ontvangen maar liefst 213 euro minder vakantiegeld dan in 2024

Wie tussen de 1000 en 2000 euro verdient, krijgt enkele euro's minder

Dit verschil komt door de aanpassing van de grenzen van de loonheffingskorting

Bij parttime werk onder de 1000 euro bruto blijft het vakantiegeld gelijk aan vorig jaar

Dik van Leeuwerden, expert bij salarisverwerker ADP, noemt dit een "onverwacht effect van de belastingregels" dat we eerder al bij de maandelijkse loonstrookjes zagen. "Dit zijn mensen die vaak gedwongen door hun gezondheid parttime werken. Het zijn de laagste inkomens die er dit jaar op achteruit gaan," legt hij uit.

Wie gaat erop vooruit met vakantiegeld?

Opvallend is dat werknemers met een bruto maandinkomen vanaf 2000 euro juist meer vakantiegeld krijgen dit jaar. De verschillen zijn behoorlijk groot:

Wie het minimumloon verdient bij een 36-urige werkweek (2202 euro bruto) krijgt 236 euro meer vakantiegeld

Bij een 38-urige werkweek (2324 euro bruto) is de stijging 146 euro

Bij een 40-urige werkweek (2446 euro bruto) komt er 188 euro extra bij

Hogere inkomens (vanaf 2 keer modaal) krijgen hetzelfde bedrag als vorig jaar

Deze verschillen komen voort uit de verlegde grenzen van de loonheffingskorting, die elk jaar worden aangepast op basis van inflatie en koopkracht.

Wat verandert er in de belastingen?

De regering heeft voor 2025 verschillende belastingveranderingen doorgevoerd die invloed hebben op het vakantiegeld:

Een nieuwe extra belastingschijf wordt ingevoerd

Het tarief in de eerste schijf daalt van 36,97% naar 35,82% (voor inkomens tot €38.441)

Een tweede schijf met tarief van 37,48% komt erbij (voor inkomens tussen €38.441 en €76.817)

Het toptarief blijft 49,5% (vanaf €76.817)

De algemene heffingskorting wordt verlaagd van €3.362 in 2024 naar €3.068 in 2025

Deze aanpassingen zijn bedoeld om werkende middeninkomens erop vooruit te laten gaan, maar hebben dus een negatief effect op de minima.

Wat merk je in jouw portemonnee?

Hoeveel vakantiegeld je precies krijgt, hangt af van je persoonlijke situatie. Meestal is het 8% van je bruto jaarsalaris. Het nettobedrag dat je op je rekening krijgt, is wat overblijft na aftrek van belastingen.

Voor een concreet voorbeeld: als je €2.000 bruto per maand verdient, krijg je ongeveer €1.920 bruto vakantiegeld, wat na belastingen neerkomt op ongeveer €1.250 netto. Als je modaal verdient (€3.588 bruto per maand), krijg je ongeveer €8 minder vakantiegeld dan vorig jaar.

Is er nog hoop voor de minima?

De dalende koopkracht voor de laagste inkomens is een pijnlijke ontwikkeling. Juist de mensen die het financieel al moeilijk hebben, worden getroffen door deze veranderingen. Het kabinet heeft weliswaar maatregelen genomen om kwetsbare groepen te ondersteunen, maar voor parttimers met een laag inkomen pakt dit toch negatief uit.

Voor mensen in deze situatie is het extra belangrijk om goed te kijken naar mogelijke toeslagen en regelingen waar ze recht op hebben. Ook is het slim om het vakantiegeld verstandig te besteden, bijvoorbeeld aan noodzakelijke uitgaven die je anders moeilijk kunt betalen.

Vakantiegeld in 2025: winnaars en verliezers

Het vakantiegeld in 2025 laat duidelijk zien dat er winnaars en verliezers zijn in het belastingsysteem. De middeninkomens gaan er over het algemeen op vooruit, terwijl de laagste inkomens er op achteruit gaan. Dit past in een breder patroon van verschuivingen in de koopkracht dat we de afgelopen jaren zien.

Wat deze ontwikkeling extra pijnlijk maakt, is dat juist parttimers met een laag inkomen vaak al moeite hebben om rond te komen. Het vakantiegeld is voor hen geen luxe voor een extra vakantie , maar vaak een noodzakelijke buffer om financiële tegenvallers op te vangen. Als die buffer kleiner wordt, worden ze nog kwetsbaarder.