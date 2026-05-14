Minister: Cuba heeft helemaal geen diesel en stookolie meer

door anp
donderdag, 14 mei 2026 om 5:33
HAVANA (ANP) - Cuba heeft helemaal geen diesel en stookolie meer, zei de minister van Energie en Mijnbouw van het land. De hoofdstad Havana heeft te maken met de ergste stroomuitval in tientallen jaren door een Amerikaanse blokkade die het eiland van brandstof heeft afgesneden.
"We hebben absoluut geen stookolie meer, en absoluut geen diesel", zei energieminister Vicente de la O op staatsmedia, en voegde eraan toe dat het nationale elektriciteitsnet in een "kritieke" toestand verkeert. "We hebben geen reserves meer."
Eerder op de dag boden de VS aan 100 miljoen dollar (ongeveer 85 miljoen euro) aan hulp te sturen naar Cuba. De economische problemen van Cuba zijn sterk verergerd sinds de Verenigde Staten de olietoevoer vanuit Venezuela hebben stilgelegd.
Door hulp aan te bieden proberen de VS het eiland zo onder druk te zetten hervormingen door te voeren, nu het kampt met een economische crisis.
