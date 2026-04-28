Europees Parlement wil belasting op crypto en online gokken

Het Europees Parlement heeft dinsdag met 370 stemmen voor en 201 tegen ingestemd met het mandaat voor de EU-meerjarenbegroting 2028-2034. Het wil een begroting van 2200 miljard euro, 10 procent hoger dan wat de Europese Commissie heeft voorgesteld. Door onder meer een belasting op cryptovaluta, onlinespelletjes en online gokken kan de EU voldoende extra eigen EU-inkomsten binnenhalen om alle ambities te financieren, zeggen de onderhandelaars.

De Nederlandse Europarlementariërs hebben verdeeld gestemd. D66 en GroenLinks-PvdA stemden voor. VVD, CDA, PVV, NSC en SGP hebben tegengestemd. Zij vinden onder meer een verhoging van 10 procent te hoog. BBB heeft zich van stemming onthouden.

"We kunnen niet meer doen met minder. Dat is een mythe", zei een van de twee onderhandelaars, Siegfried Mureşan (centrumrechtse EVP), dinsdag in een plenair debat voor de stemming in Straatsburg. "Europa kan alleen sterk zijn met een sterke begroting."

Onacceptabel

De onderhandelingen met de lidstaten beginnen zodra de lidstaten hun positie hebben vastgesteld. Dat gaat nog even duren. Op de informele EU-top in Cyprus spraken de EU-leiders voor het eerst over het begrotingsvoorstel van de Commissie. De standpunten liggen ver uiteen.

Voor Nederland is de bijna 2000 miljard onacceptabel, zei premier Rob Jetten vrijdag in Cyprus. Ook Duitsland, België, Luxemburg, Ierland en de Noord-Europese landen willen een lagere EU-begroting.

Eurocommissaris Piotr Serafin (Begroting) waarschuwde het Parlement dinsdag alvast voor de komende onderhandelingen met de lidstaten. "De omvang van de begroting ligt moeilijk." De nationale begrotingen van de lidstaten staan onder druk, zei Serafin. Keuzes maken is volgens hem onontkoombaar.