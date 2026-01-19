ECONOMIE
Twee baby's dood na incident op kinderdagverblijf in Jeruzalem

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 15:40
JERUZALEM (ANP/AFP) - Twee baby's zijn omgekomen nadat artsen 55 kinderen moesten evacueren uit een kinderdagverblijf in Jeruzalem. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. De krant Times of Israel schrijft dat het incident mogelijk te maken heeft met het verwarmingssysteem op de locatie.
Een meisje werd doodverklaard nadat ze in "kritieke toestand" naar het ziekenhuis werd gebracht, zei de directeur van de spoedafdeling tegen journalisten. Een jongetje van ongeveer zes maanden oud werd ondanks reanimatiepogingen doodverklaard, deelt een ander ziekenhuis mee. De doodsoorzaken zijn nog niet bekendgemaakt.
De politie heeft drie personen die op de locatie werkzaam waren meegenomen voor verhoor. Times of Israel meldt dat het kinderdagverblijf zonder vergunning opereerde.
