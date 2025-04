Nvidia en ASML krijgen zware klappen op de beurs (en we drinken minder bier)

Chipmachinefabrikant ASML krijgt vandaag weer fikse klappen te verwerken op de beurs in Amsterdam na bekendmaking van tegenvallende cijfers over de orderinstroom. Het aandeel van het Veldhovense bedrijf ging in de vroege handel ruim 7 procent omlaag.

Volgens ASML kwamen in de afgelopen periode voor bijna 4 miljard euro aan nieuwe orders binnen. Dat was flink minder dan de 7,1 miljard euro in het voorgaande kwartaal en ook aanzienlijk lager dan de 4,8 miljard euro die gemiddeld door analisten was verwacht. ASML houdt wel vast aan zijn omzetverwachtingen voor heel 2025, al zei topman Christophe Fouquet dat de importheffingen in de Verenigde Staten voor grotere onzekerheid hebben gezorgd over de economie.

De AEX-index daalde kort na opening 1,3 procent tot 845,69 punten. De MidKap verloor 1,1 procent tot 786,15 punten.

Nvidia boekt miljarden af

De Amerikaanse chipproducent Nvidia waarschuwt dat nieuwe exportbeperkingen van Washington op bepaalde chips naar China het bedrijf miljarden kosten. Het concern moet hierdoor ongeveer 5,5 miljard dollar afboeken in het huidige kwartaal, vanwege voorraden en verplichtingen met betrekking tot de chip.

De regering van president Donald Trump heeft eerder deze maand besloten dat Nvidia exportvergunningen moet aanvragen voor zijn H20-chips die naar China gaan. Dit betekent dat de VS die verkoop volledig kunnen tegenhouden.

Nvidia is 's werelds belangrijkste ontwikkelaar van chips voor toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI). De afgelopen jaren beperkten de VS de export van de geavanceerdste AI-chips van Nvidia naar China. De H20 was juist ontwikkeld als model dat ondanks alle exportrestricties wel aan het Aziatische land kon worden verkocht.

Heineken

En dan drinkt de wereld ook nog eens minder Nederlands bier. Heineken heeft afgelopen kwartaal minder omzet geboekt, vooral doordat de bierverkopen in Europa en Noord- en Zuid-Amerika daalden. Volgens het concern werd de verkoop negatief beïnvloed door de latere paasperiode dit jaar en het wegvallen van een extra verkoopdag ten opzichte van het schrikkeljaar 2024.

Wereldwijd verkocht Heineken, dat ook merken als Amstel, Desperados en Birra Moretti heeft, 54,1 miljoen hectoliter bier in de eerste drie maanden van 2025. Dat is een afname van 2,1 procent. De omzet daalde met bijna 5 procent tot 7,8 miljard euro.

In de Verenigde Staten daalde het biervolume met "een hoog enkelcijferig percentage, in een biermarkt die vooral te lijden had onder een zwak sentiment bij Latijns-Amerikaanse consumenten." In de regio Afrika/Midden-Oosten en de Aziatisch/Pacifische regio stegen de verkopen in het eerste kwartaal.