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Minister Letschert stelt reis Cariben uit om coalitiecrisis

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Minister Rianne Letschert stelt een reis naar de Caribische landen uit vanwege de crisis in de coalitie. De minister van Onderwijs hoopt later deze week alsnog af te reizen om haar collega's van Aruba, Curaçao en Sint Maarten te ontmoeten tijdens het zogenoemde Vierlandenoverleg.
Dat is een jaarlijkse bijeenkomst van de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over bijvoorbeeld samenwerking tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. De D66-bewindsvrouw zou vanaf 16 tot 20 november op de eilanden zijn.
Letschert is niet de enige minister die haar reisplannen moet wijzigen vanwege de politieke onrust rondom het belastingplan. Premier Rob Jetten zegde ook al verschillende reizen af, zoals de klimaattop. Klimaatminister Stientje van Veldhoven stelde de reis de Antalya voor diezelfde klimaattop ook uit. Vicepremier en asielminister Bart van den Brink (CDA) laat zich deze week vervangen door buitenlandminister en partijgenoot Tom Berendsen voor een migratiebijeenkomst in Wenen.
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