Minister mag Nederlanderschap van Syriëganger toch intrekken

DEN HAAG (ANP) - De minister van Justitie en Veiligheid mag toch het Nederlanderschap intrekken van een man met Marokkaanse achtergrond die zich in Syrië aansloot bij terrorismegroepen. De Amsterdamse rechtbank bestempelde het intrekken van het Nederlanderschap eerder in dit geval als discriminatie, maar de Raad van State kwam woensdag tot een andere conclusie.

De man is geboren in Nederland en kreeg later samen met zijn ouders de Nederlandse nationaliteit. Via zijn ouders hield hij daarbij tegelijkertijd een Marokkaans paspoort, waar hij geen afstand van kan doen.

Een nationaliteit intrekken kan alleen als iemand ook een andere nationaliteit heeft, omdat het verboden is om iemand stateloos te maken. Het gevolg is een onderscheid tussen mensen met en zonder dubbel paspoort, vindt ook de Raad van State. Maar waar de Amsterdamse rechter sprak van direct onderscheid, is dat onderscheid volgens de hoogste bestuursrechter alleen indirect. In dit geval mag dat, oordeelt de Raad.