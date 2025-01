Minister Roemenië kritisch over contract met Drents Museum

BOEKAREST (ANP) - De Roemeense cultuurminister Natalia Intotero heeft zich kritisch uitgelaten over de bruikleenovereenkomst van de vier Roemeense goudstukken die zijn gestolen uit het Drents Museum. Het contract was niet zorgvuldig genoeg opgesteld, zegt ze tegen de Roemeense nieuwszender Digi24.

Het Nederlandse museum had de gestolen gouden helm en drie gouden armbanden geleend van het Nationaal Historisch Museum van Roemenië. De minister spreekt van tekortkomingen in het contract tussen de musea. Ze zei tegen Digi24 dat ze bij het inzien van het document geen duidelijke bepalingen zag over de beveiliging.

Intotero vraagt daarnaast om meer aandacht voor welke Roemeense museumstukken het land wel of niet mogen verlaten. De gestolen voorwerpen, met name de gouden helm uit ongeveer 450 voor Christus, zijn in Roemenië van grote culturele waarde.