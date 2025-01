Trump laat ’ergste criminele immigranten' arresteren en nagelt ze aan virtuele schandpaal op X

De Amerikaanse president Donald Trump laat er geen gras over groeien. De nieuwe decreten zijn nauwelijks getekend, en nu heeft zijn immigratiedienst (ICE) al honderden illegale criminelen gearresteerd. Ze zullen worden gedeporteerd naar het land van herkomst met behulp van militaire vliegtuigen. Landen die de criminelen weigeren te accepteren, krijgen hoge importtarieven aan hun broek.

Het Witte Huis gebruikt X om arrestaties van de meest gezochte criminele immigranten wereldkundig te maken. Bij elke post worden de naam, foto en het vergrijp van de verdachte gedeeld.

Make America safe again

Onder de slogan 'Make America Safe Again' zet Trump stevig in op het oppakken en uitzetten van criminele vluchtelingen. ICE heeft hiervoor versterking gekregen in mankracht en middelen. Het Witte Huis meldt dat onder de gearresteerden onder andere “illegale kinderverkrachters, bendeleden en personen met vermoedelijke banden met terreurgroep ISIS” zitten.

In verschillende berichten op X worden de belangrijkste arrestaties uitgelicht, en de ongelukkigen één voor één aan de virtuele schandpaal genageld. Zo is de Mexicaan Edgar De La Cruz-Manzo in Seattle aangehouden. Hij is veroordeeld voor kindermisbruik. Ook wordt melding gemaakt van een Jordaniër met vermoedelijke banden met ISIS, een bendelid uit El Salvador en Osman Antonio Abelar Rubio uit Honduras, die beschuldigd wordt van mishandeling en vuurwapengebruik.

Grootschalige arrestaties

Verder werd in Boston de Braziliaan Vitor De Sousa-Lima gearresteerd vanwege een eerdere veroordeling voor doodslag. Ook Kevin Adith Torres-Velasquez uit Honduras, die in het bezit was van de dodelijke pijnstiller fentanyl, staat op de lijst. Trump benadrukte tijdens zijn campagne dat hij de opiatencrisis wil aanpakken.

Een andere opvallende arrestatie was die van Yared Geremew Mekonnen uit Ethiopië. Hij werd in New Orleans opgepakt en was veroordeeld voor ontvoering en seksueel misbruik, maar liep nog vrij rond.

Trump steekt duim op

De president sprak zijn waardering uit voor de snelle acties van ICE en zijn 'border czar'. “Tom Hofman leidt deze operatie en doet fantastisch werk. Illegale immigranten komen het land niet meer in, en wie het toch probeert, wordt teruggestuurd”, aldus Trump.

In een sneer naar zijn voorganger zei hij: “Biden wist waar deze criminelen zaten, maar deed niks. Die man wist niet eens meer dat hij in leven was.”

Colombia stribbelt tegen, bindt in

Een van de grootste uitdagingen is het terugsturen van de arrestanten naar hun thuisland. Zo probeerde Colombia afgelopen weekend repatriëringen te blokkeren. Trump reageerde fel en dreigde met importtarieven van 50 procent als het land niet zou meewerken. De Colombiaanse president Gustavo Petro, die in eerste instantie tegenstribbelde met de woorden “Ik doe geen zaken met witte slavendrijvers”, bond uiteindelijk in. De deportaties worden uitgevoerd met militaire vliegtuigen in plaats van commerciële vluchten.

Volgens het Witte Huis werden alleen al op de eerste donderdag meer dan 500 mensen opgepakt. “Beloofd is beloofd”, verklaarde de woordvoerder van de regering-Trump.

Bron: CNN