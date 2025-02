Minister weerlegt kritiek BBB op RIVM-onderzoek geitenhouderijen

DEN HAAG (ANP) - Het is geen toeval dat mensen die dicht bij geitenboerderijen wonen vaker longontsteking hebben. BBB-leider Caroline van der Plas suggereerde tijdens een Kamerdebat dat er een "schijnverband" is, maar zorgminister Fleur Agema (PVV) wees haar terecht: "er is een sterk verband, elf jaar lang, tussen wonen bij een geitenhouderij en longontstekingen".

Van der Plas wees in haar betoog vooral op de beperkte groep patiënten die aan het RIVM-onderzoek deelnam. Agema legde uit dat dit vooral kwam doordat de studie gehouden werd tijdens de coronapandemie. Huisartsen waren overbelast en hadden geen tijd voor extra onderzoek. Dat deelnemers daardoor moeilijk te vinden waren, wil niet zeggen dat ze er niet waren, aldus de minister.

Agema benadrukte ook dat er een afstandsrelatie is. Hoe dichter iemand bij een geitenhouderij woont, hoe groter het risico. Zij heeft de Gezondheidsraad gevraagd om nog dit jaar te adviseren over eventuele maatregelen. Op aandringen van onder meer de VVD gaat zij vragen of dat ook sneller kan. Maar het moet wel zorgvuldig, benadrukte zij. "Dat neemt de tijd die het nodig heeft."