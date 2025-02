PVV krijgt kritiek van oppositie om volle cellen

Oppositiepartijen hebben kritiek op de PVV, die het kabinet niet steunt bij zijn noodoplossing voor de overvolle gevangenissen. Staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie, PVV) overweegt gevangenen maximaal twee weken eerder naar huis te sturen om cellen vrij te maken. Toen haar partijgenoot Emiel van Dijk donderdag in een debat pleitte voor hardere straffen, kreeg hij een reeks oppositiepartijen over zich heen.

Songül Mutluer (GroenLinks-PvdA) vraagt zich af hoe hardere straffen rijmen met de volle cellen. "Op het moment dat het echt een afschrikkende werking heeft, zullen de gevangenissen op termijn veel minder vol komen te zitten", reageert Van Dijk.

"Allemaal heel stoer, mooi en herkenbaar van de PVV. Harder straffen, opsluiten, enzovoort", zegt CDA-Kamerlid Derk Boswijk. Dat harder straffen niet de enige oplossing is tegen criminaliteit, is volgens hem "al honderdduizend keer aangetoond". Boswijk vraagt dus nogmaals: "Welke voorstellen gaat de PVV doen om dat cellentekort op te lossen?"

Meer gevangenen

Van Dijk stelt voor meer gevangenen in een cel onder te brengen. Hij somt op wat er in een cel kan staan: een televisie, toilet, douche, PlayStation, magnetron. "Trek die hele zooi uit de cellen, zet er een stapelbed neer en je probleem is opgelost."

"Het klinkt altijd heel lekker", zegt Mirjam Bikker (ChristenUnie). "Lalala, alle poespas weg, we douwen allemaal mensen in een cel, hatsikidee." Met meer gevangenen per cel is er volgens haar juist meer personeel nodig, terwijl een tekort aan cipiers een belangrijke oorzaak is voor de krapte in de gevangenissen.

Celdeur

Van Dijk denkt van niet. "Op het moment dat een cipier een celdeur moet opendoen, maakt het niet uit of er één persoon achter die celdeur zit, of dat er vijf of zes zitten."

"Meneer Van Dijk heeft blijkbaar nog nooit een cipier gesproken", concludeert CDA'er Boswijk. Michiel van Nispen (SP) vindt dat de PVV "denigrerend" over gevangenispersoneel spreekt.