Noorse politie onderzoekt explosie bij ambassade VS in Oslo

Samenleving
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 13:04
anp080326092 1
OSLO (ANP/RTR/AFP) - De Noorse politie onderzoekt een incident bij de Amerikaanse ambassade in Oslo. Bij de publieksingang van het pand vond in de nacht van zaterdag op zondag een explosie plaats, met kleine materiële schade tot gevolg. In een persconferentie werd meegedeeld dat ook rekening wordt gehouden met het scenario dat het gaat om een gerichte aanval. Verdachten zijn nog niet in zicht.
"Het is niet gek dit voorval te zien in de context van de huidige veiligheidssituatie", aldus politiewoordvoerder Frode Larsen. Over de toedracht van de explosie is nog veel onduidelijk. Volgens de politie gaat het mogelijk om een geïmproviseerd explosief. De minister van Justitie en Publieke Veiligheid, Astri Aas-Hansen, zegt tegen de Noorse krant Dagbladet het incident zeer hoog op te nemen. Premier Espen Barth Eide sprak in een reactie van een "onaanvaardbaar" incident.
Naar aanleiding van het incident zijn de beveiligingsmaatregelen in het land opgeschroefd, al werd niet gemeld hoe.
