Tickets grootste budgetmaatschappij Zuidoost-Azië fors duurder

Zuidoost-Azië's grootste budgetmaatschappij AirAsia X heeft maandag aangekondigd de ticketprijzen fors te verhogen en onrendabele routes te schrappen om de impact van de oorlog in het Midden-Oosten op te vangen. Tickets van de Maleisische maatschappij gaan met wel 40 procent in prijs omhoog. Daarbij zijn de brandstoftoeslagen met een vijfde opgeschroefd.

Directeur Bo Lingam verklaarde op een persbijeenkomst dat de brandstofkosten voor AirAsia X ruimschoots zijn verdubbeld. De stijgende brandstofkosten treffen budgetmaatschappijen bijzonder hard en zetten druk op bedrijfsmodellen die gebaseerd zijn op lage tarieven. AirAsia X heeft tot nu toe 10 procent van zijn vluchten geschrapt.

In sommige landen in Zuidoost-Azië dreigen ook kerosinetekorten. De maatschappij wacht nog op meer details van de Maleisische regering over de beschikbaarheid van brandstof in de komende maanden. Premier Anwar Ibrahim gaf zondag aan dat er voorlopig nog genoeg brandstof is in zijn land. Mogelijke tekorten zouden pas in juni kunnen spelen.