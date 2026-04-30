Wegen Elburg weer open ondanks brand 't Harde, Eperweg wel dicht

ELBURG (ANP) - In de gemeente Elburg zijn bijna alle wegen weer vrijgegeven die woensdag als gevolg van de uitzonderlijk grote natuurbrand in 't Harde werden afgesloten. De Eperweg is wel nog dicht, meldt een woordvoerder van de gemeente. Dat is hoogstwaarschijnlijk zo om de hulpdiensten, die nog volop bezig zijn met blussen, de ruimte te geven.

Woensdag brak bij een militair oefenterrein in 't Harde, een dorp in de gemeente Elburg, brand uit. Ongeveer 500 hectare natuur brandde af. De brand zorgde voor een rookpluim tot aan Engeland en een brandlucht in grote delen van Nederland. De brand breidt niet verder uit, maar de brandweer heeft nog niet het sein brand meester afgegeven.

De woordvoerder zegt dat de brandlucht en de rook inmiddels uit Elburg zijn verdwenen vanwege een gunstige windrichting. De gemeente staat in nauw contact met de veiligheidsregio, Defensie en de gemeente Nunspeet over het verdere verloop van de brand en de gevolgen daarvan, zegt zij. "De lijntjes zijn kort."