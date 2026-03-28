ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Pidcock niet meer van start in Catalonië na val in ravijn

door anp
zaterdag, 28 maart 2026 om 12:03
anp280326059 1
BERGA (ANP) - Wielrenner Tom Pidcock gaat niet meer van start in de Ronde van Catalonië na zijn val in een ravijn in de vijfde etappe. Zijn ploeg Pinarello-Q36.5 meldt dat ze de Brit uit de wedstrijd halen.
"Hij heeft verwondingen door zijn crash, met name schade aan zijn gewricht en banden van zijn rechterknie en ook aan zijn rechterpols", aldus teamarts Lorenz Emmert. "Verder onderzoek volgt in de komende dagen in het herstelproces."
De wielrenner schoot in de vijfde rit op 30 kilometer van de finish in de afdaling het ravijn in nadat hij een bocht verkeerd inschatte. "We hebben alles geprobeerd om doorrijden mogelijk te maken", zei Pidcock. "Ik heb gisteren gestreden om de rit uit te rijden zodat ik de mogelijkheid had om verder te rijden. Nu focus ik me op het herstel."
Pidcock won eerder dit seizoen de eendagswedstrijd Milaan-Turijn. Hij eindigde als tweede in Milaan-Sanremo achter Tadej Pogacar.
loading

POPULAIR NIEUWS

Mona-Lisa-oil-wood-panel-Leonardo-da

Investment-Risk-by-Country_Site

images

shutterstock_2757619351

gandr-collage

shutterstock_2731695823

Loading