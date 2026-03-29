Minstens 8 miljoen demonstranten bij 'No Kings'-protesten VS

WASHINGTON (ANP/AFP) - Tijdens de 'No Kings'-protesten in de Verenigde Staten zijn minstens acht miljoen mensen de straat op gegaan, meldt de organisatie. De demonstranten protesteerden zaterdag tegen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn leiderschap.

Volgens de organisatie waren er meer dan 3300 evenementen in alle vijftig staten. Het was de derde keer dat de 'No Kings'-protesten plaatsvonden. De vorige editie was in oktober. Toen gingen zo'n zeven miljoen mensen de straat op.

De Amerikaanse autoriteiten hebben geen officiële telling gepubliceerd.