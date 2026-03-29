Minstens 8 miljoen demonstranten bij 'No Kings'-protesten VS

door anp
zondag, 29 maart 2026 om 4:24
anp290326002 1
WASHINGTON (ANP/AFP) - Tijdens de 'No Kings'-protesten in de Verenigde Staten zijn minstens acht miljoen mensen de straat op gegaan, meldt de organisatie. De demonstranten protesteerden zaterdag tegen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn leiderschap.
Volgens de organisatie waren er meer dan 3300 evenementen in alle vijftig staten. Het was de derde keer dat de 'No Kings'-protesten plaatsvonden. De vorige editie was in oktober. Toen gingen zo'n zeven miljoen mensen de straat op.
De Amerikaanse autoriteiten hebben geen officiële telling gepubliceerd.
images

gandr-collage

generated-image

_129045221_11c9aeda-06b8-4e9c-9422-14dbdcedef0c

130567572_m

shutterstock_2665847987

