Wat kost een biertje in Europa ? Het korte antwoord: dat hangt er vooral vanaf waar je glas staat. In de Europese Unie lopen de prijzen van een simpel half litertje tapbier uiteen van ruim onder de drie euro tot ver boven de zeven euro. Wie deze zomer dorst krijgt, doet er dus goed aan niet alleen de zon, maar ook de bierkaart te vergelijken.

Aan de goedkope kant vind je vooral Oost‑Europese lidstaten. In Bulgarije, Hongarije en Roemenië kun je in een gewone bar vaak nog voor rond de twee tot tweeënhalve euro terecht voor een biertje. Ook Polen en Tsjechië blijven traditioneel betaalbaar, al kruipt de prijs daar steeds vaker richting de drie euro. Voor wie met een krap budget reist, zijn dat aantrekkelijke dorstlessers.

In de Zuid‑Europese vakantielanden is het beeld gemengd. In Portugal en Spanje betaal je meestal tussen de drie en drieënhalve euro, afhankelijk van of je in een toeristenstraat of tussen de locals zit. In Griekenland ligt de prijs vaak iets hoger, richting de vier euro, zeker op eilanden waar de toeristenstroom nooit opdroogt. De mythe van het spotgoedkope vakantie‑biertje is daar dus inmiddels ver te zoeken.euronews+1

Aan de bovenkant van de ranglijst staan vooral de rijkere Noord‑ en West‑Europese landen. In Nederland en België ligt een normaal biertje al snel rond de vijf tot zes euro, waarbij terrassen in de binnenstad vrolijk toeslaan. In Frankrijk en Luxemburg tikt het ook vlot de zes euro aan. En wie in Denemarken, Zweden of Ierland een rondje geeft, is zo zeven euro per glas kwijt.

Kortom: de Europese bierprijs vertelt een helder verhaal over koopkracht , lonen, belastingen – én de bereidheid van toeristen om zonder morren af te rekenen. De dorst is overal hetzelfde, de rekening allerminst.

België: ongeveer €4,50–5

Bulgarije: ongeveer €2–2,50

Cyprus: ongeveer €4,50

Denemarken: ongeveer €6,50–7

Duitsland: ongeveer €4–4,50

Estland: ongeveer €4–4,50

Finland: ongeveer €7

Frankrijk: ongeveer €6–7

Griekenland: ongeveer €4–4,50

Hongarije: ongeveer €2–2,50

Ierland: ongeveer €6–7

Italië: ongeveer €4,50–5

Kroatië: ongeveer €3,50–4

Letland: ongeveer €3,50–4

Litouwen: ongeveer €3–3,50

Luxemburg: ongeveer €5–6

Malta: ongeveer €3,50–4

Nederland: ongeveer €5,50–6

Oostenrijk: ongeveer €4,50–5

Polen: ongeveer €3–3,50

Portugal: ongeveer €2,50–3

Roemenië: ongeveer €2–2,50

Slovenië: ongeveer €3,50–4

Slowakije: ongeveer €3–3,50

Spanje: ongeveer €3–3,50

Tsjechië: ongeveer €2,50–3

Zweden: ongeveer €6–6,50

Deze bedragen zijn gemiddelden; toeristische hotspots en vliegvelden zitten daar vaak ruim boven.