Dode en gewonden in Vietnam door tyfoon

Samenleving
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 17:24
anp250825149 1
HANOI (ANP/AFP/DPA) - In Vietnam zijn zeker een dode en acht gewonden gevallen door tyfoon Kajiki die maandag aan land is gekomen. De tropische cycloon trof het centrale deel van Vietnam, waaronder de provincies Nghệ An en Ha Tinh.
De storm ging gepaard met windsnelheden van 130 kilometer per uur. Tienduizenden inwoners zijn geëvacueerd. Volgens de autoriteiten zijn van meer dan zeshonderd huizen de daken weggeblazen.
Het is de vijfde tyfoon dit jaar die Vietnam aandoet. Kajiki trof eerder het Chinese eiland Hainan. Daar vielen geen doden. Ook Thailand zet zich schrap voor de komst van de tyfoon.
