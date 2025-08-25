Franse premier houdt vertrouwensstemming over bezuinigingen

PARIJS (ANP/RTR) - De Franse premier François Bayrou gaat via een vertrouwensstemming vragen om steun voor de voorgestelde zware bezuinigingen. Komende maand staan veel protesten gepland tegen zijn nieuwe begroting en Bayrou lijkt op deze manier zijn draagvlak te willen garanderen.

De stemming in het parlement moet plaatsvinden over twee weken, op maandag 8 september. Het blok van Bayrou en president Emmanuel Macron heeft geen meerderheid en het is dus geen vanzelfsprekendheid dat de plannen voor de onpopulaire bezuinigingen worden aangenomen. Zowel de linkse als de rechtse oppositie is tegen de plannen.

Frankrijk moet volgens de begroting meer dan 40 miljard euro bezuinigen. Bayrou wil dat bijvoorbeeld doen door twee nationale feestdagen te schrappen en uitgaven voor sociale voorzieningen te bevriezen.

Linkse partijen en vakbonden willen vanaf 10 september staken tegen de plannen van de premier. Enkele dagen eerder leggen naar verwachting de taxichauffeurs hun werk neer.