Moeder Navalny wil gerechtigheid voor vergiftigde zoon

MOSKOU (ANP/AFP) - De moeder van de overleden oppositieleider Aleksej Navalny heeft maandag bij het graf van haar zoon in Moskou opgeroepen tot "gerechtigheid", nu Europese landen hebben geconcludeerd dat hij is gestorven door vergiftiging. Het is precies twee jaar geleden dat Navalny overleed in gevangenschap.

"Dit bevestigt wat wij vanaf het begin al wisten. We wisten dat onze zoon niet gewoon was gestorven in de gevangenis, maar dat hij was vermoord", zei ze tegen journalisten van persbureau AFP.

Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Frankrijk en Duitsland onderzochten stalen van het lichaam van Navalny, waaruit werd geconcludeerd dat hij is vergiftigd met epibatidine, een gif dat van nature voorkomt in de huid van Zuid-Amerikaanse pijlgifkikkers.

"Ik denk dat het wat tijd zal kosten, maar we zullen erachter komen wie het heeft gedaan. We willen natuurlijk dat het in ons land gebeurt en we willen dat het recht zegeviert", zei ze.