Olympische Spelen kijken onder werktijd? Dit zijn de regels (en de risico’s)

De Olympische Winterspelen zijn volop losgebarsten. De hele dag door komen Nederlandse sporters in actie. Het is dan ook verleidelijk om stiekem een stream aan te zetten op een tweede scherm. Maar mag dat eigenlijk wel van je werkgever?

Volgens arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink van DAS ligt het genuanceerder dan je misschien denkt. Wie tijdens werktijd iets anders doet dan werken, begeeft zich juridisch gezien op glad ijs. Televisie kijken kan worden gezien als ‘dagdieverij’: het stelen van uren van de baas.

“Het komt voor dat mensen vanwege dagdieverij worden ontslagen, maar we moeten het vooral niet groter maken dan het is”, zegt Besselink tegen het AD. “Als jij even de Nederlandse schaatsers wilt zien op de 1000 meter, dan zal dat niet meteen tot allerlei consequenties leiden.”

Niet elke baan is hetzelfde

Maar let op: het hangt sterk af van je functie. Voor veel kantoormedewerkers is werk flexibel ingericht. Even de kinderen ophalen, een boodschap doen of een afspraak regelen. Zolang het werk afkomt, is het meestal geen probleem. “In de basis wordt iedereen betaald voor de uren die hij of zij werkt en mag een werkgever verwachten dat er tijdens die uren wordt gewerkt. Maar veel banen laten zich niet exact vastleggen in werken van 9 tot 5. Doe je computerwerk, dan kun je best even achter de laptop vandaan komen om een wedstrijd te kijken.”

Anders ligt het bij beroepen met vaste tijdslots. “Een voorbeeld is callcenterwerk. Je wordt ingezet in een bepaald tijdslot en moet er dan echt zitten om de telefoon aan te nemen. Dan mag en kun je niet even van je werkplek weggaan om de Olympische Spelen te kijken.’’ Hetzelfde geldt voor kassamedewerkers, productiekrachten en docenten.

Flexibiliteit

Als je strikt naar de wetgeving kijkt, dan is het helder. “Als je er heel formeel naar kijkt, kun je niet naar de Winterspelen kijken in de tijd van de baas. Je bent dan niet iets aan het doen waarvoor je wordt betaald.”

Maar, relativeert Besselink: “Je kunt het ook altijd oplossen door tegelijkertijd even een boterham te eten.” Uiteindelijk draait het om wederzijds vertrouwen. “Flexibiliteit werkt twee kanten op: als je iets geeft, krijg je ook makkelijker wat terug.’’