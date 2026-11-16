Moeder van Marlous: laat Erasmusschutter nooit meer vrij

De moeder en oma van de doodgeschoten Marlous en Romy heeft in het hoger beroep van Erasmusschutter Fouad L. gepleit voor de langste tijdelijke celstraf in combinatie met tbs met dwangverpleging.

De moeder riep het hof op: "Laat deze man nooit meer vrij". Namens de familie zei ze: "Onze gezamenlijke wens is dertig jaar gevangenisstraf en tbs met dwang, zodat deze zieke man nooit meer een gevaar kan vormen voor de samenleving."

De 35-jarige verdachte schoot op 28 september 2023 in Rotterdam zijn buurmeisje Romy (14), haar moeder Marlous (39) en geneeskundedocent Jurgen Damen (43) dood. L. wilde wraak nemen omdat hij zijn artsendiploma niet kreeg. Ook stichtte hij brand in zijn woning en in het Erasmus MC.

De rechtbank veroordeelde hem daarvoor tot een levenslange celstraf. Zowel L. als het Openbaar Ministerie ging daartegen in hoger beroep. Het OM had in de zaak een celstraf van dertig jaar en tbs geëist.