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Moeilijke nacht voor brandweer bij bestrijden natuurbrand België

Samenleving
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 8:18
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LUIK (ANP) - De brandweer heeft van maandag op dinsdag een moeilijke nacht gehad bij het bestrijden van de natuurbrand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen. Dat vertelt een woordvoerder van de Waalse overheid bij VTM Nieuws. Toch is de brand de afgelopen nacht niet verder uitgebreid.
De verwachting is dat ook dinsdag een zware dag wordt. Vanwege verwachte dichte rook is het onzeker of blusvliegtuigen bijtijds kunnen opstijgen. Ook staat er meer wind, waardoor het vuur in de richting van Duitsland kan uitbreiden. Er wordt wel regen verwacht.
Volgens VTM zijn er de grootste zorgen bij het noordwestelijke deel van de brand. Daar is de ondergrond er slecht aan toe en kunnen brandweerlieden het gebied niet veilig betreden. Maandag meldde de minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quintin, dat het werk van de brandweer nog weken zal duren.
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