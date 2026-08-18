Forum-school start met vier leerlingen

De nieuwe Renaissanceschool in Almere, die is ontstaan vanuit de kring rond Forum voor Democratie, is maandag van start gegaan met slechts vier leerlingen. Op het schoolplein was het bij de opening opvallend rustig.

De basisschool wil kinderen onderwijzen vanuit de waarden van het „oude Europa”. Daarbij kiest de school onder meer voor kleine klassen, klassieke kunst in het gebouw en een eigen benadering van onderwijs voor jongens en meisjes. Volgens berichtgeving over de eerste schooldag arriveerde de laatste leerling pas na negen uur: een vierjarig meisje uit Oekraïne, dat werd begeleid door haar ouders en oom.

De Renaissanceschool trekt al langere tijd politieke aandacht. Critici vrezen dat een school die nauw verbonden is met een politieke partij kan leiden tot ideologische beïnvloeding van leerlingen. Staatssecretaris Judith Tielen (Onderwijs) heeft laten weten dat de Onderwijsinspectie de school nauwlettend volgt. In het eerste jaar staat al een volledig kwaliteitsonderzoek gepland.

De geringe opkomst op de eerste dag betekent niet automatisch dat de school geen toekomst heeft: basisscholen kunnen gedurende het schooljaar nog nieuwe leerlingen verwelkomen. Maar de start met vier kinderen onderstreept wel hoe klein de school voorlopig is.