Regen lost droogteproblemen in Nederland niet meteen op

HOUTEN (ANP) - De regen die de komende dagen valt verlaagt het neerslagtekort, maar lost de droogteproblemen nog niet op. Volgens Weeronline is de droogtepiek wel voorbij. Desondanks merken natuurgebieden en rivieren als de Rijn en de Maas daar de komende dagen nog weinig van.

Van een neerslagtekort is sprake als er meer water verdampt dan er neerslag valt. Door een westelijke wind trekken er deze week dagelijks buien over, waardoor het neerslagtekort, dat nu rond de 300 millimeter ligt, met 15 tot 40 millimeter kan worden verlaagd. Het tekort blijft wel op een hoogte die behoort tot de 5 procent droogste jaren in Nederland. Het weerbureau verwacht dat de regen zorgt voor lokale verschillen, waarbij er in de kustgebieden meer neerslag valt dan in het binnenland.

De lokale regenbuien zijn vooral gunstig voor de landbouwsector, waar boeren op sommige plekken in het land waarschijnlijk minder gebruik hoeven te maken van beregening.