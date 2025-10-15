ECONOMIE
OM vervolgt Haagse oud-rechter voor valsheid in geschrifte

Samenleving
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 14:22
DEN HAAG (ANP) - Het OM gaat een voormalig rechter van het gerechtshof in Den Haag vervolgen. Hij zou in 2022 en 2023 met opzet veertig arresten en processen-verbaal verkeerd hebben opgemaakt. Formeel wordt de voormalige rechter verdacht van valsheid in geschrifte.
Het bestuur van het Haagse gerechtshof deed in 2024 aangifte. De resultaten van het onderzoek dat de Rijksrecherche daarop begon, zijn voor het OM voldoende om te bewijzen dat de rechter "in strijd met de waarheid stukken heeft opgesteld in zogenoemde rolzittingen". Daarin worden zaken niet inhoudelijk behandeld, maar worden wel beslissingen genomen over hoe het proces verder gaat.
De oud-rechter zou met de valse stukken hebben doen voorkomen dat deze zittingen hadden plaatsgevonden met drie rechters, terwijl hij deze zittingen alleen had gedaan.
