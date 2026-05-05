Mogelijk zeven gevallen hantavirus op cruiseschip

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 05 mei 2026 om 3:23
bijgewerkt om dinsdag, 05 mei 2026 om 6:04
Naast de twee eerder door een laboratorium bevestigde besmettingen met het hantavirus op een Nederlands cruiseschip zijn er vijf vermoedelijke gevallen vastgesteld. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.
De WHO laat weten dat er naast de drie sterfgevallen één ernstig zieke patiënt is en drie personen met milde symptomen.
Cruisemaatschappij Oceanwide meldde maandagavond laat in een verklaring dat de Nederlandse autoriteiten zich "actief voorbereiden" op medische evacuatie van twee bemanningsleden met symptomen en een persoon die reisde met de overleden Duitse opvarende. Het zou gaan om de inzet van twee gespecialiseerde vliegtuigen met benodigde medische apparatuur. Het plan is volgens Oceanwide nog niet bevestigd en kan nog wijzigen.
Er zijn nog 149 mensen uit 23 landen aan boord, aldus Oceanwide. Het cruiseschip bevindt zich momenteel voor de kust van Kaapverdië.
