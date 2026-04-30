Moordverdachte Lisa langer voor observatie in Pieter Baan Centrum

AMSTERDAM (ANP) - De verdachte van het doden van de 17-jarige Lisa, Chris Jude (22), blijft langer voor observatie in het Pieter Baan Centrum. Dat werd donderdag bekend tijdens een nieuwe inleidende zitting in de rechtbank in Amsterdam.

Op 10 april had het Pieter Baan Centrum gevraagd om de observatietermijn van Jude met zeven weken te verlengen. Dat is inmiddels gebeurd, maar moest op de zitting nog formeel worden bekrachtigd. "Ik vind het belangrijk dat de observatie plaatsvindt", reageerde Jude. "Dus ik vind het goed dat ik daar langer blijf."

Naast de moord op Lisa zou Jude ook op 10 augustus in Amsterdam-Oost geprobeerd hebben een vrouw te verkrachten en op 15 augustus niet ver daarvandaan zou hij daadwerkelijk een vrouw hebben verkracht. Hij gebruikte daarbij telkens grof geweld.