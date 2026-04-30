Moordverdachte Lisa langer voor observatie in Pieter Baan Centrum

door anp
donderdag, 30 april 2026 om 14:09
AMSTERDAM (ANP) - De verdachte van het doden van de 17-jarige Lisa, Chris Jude (22), blijft langer voor observatie in het Pieter Baan Centrum. Dat werd donderdag bekend tijdens een nieuwe inleidende zitting in de rechtbank in Amsterdam.
Op 10 april had het Pieter Baan Centrum gevraagd om de observatietermijn van Jude met zeven weken te verlengen. Dat is inmiddels gebeurd, maar moest op de zitting nog formeel worden bekrachtigd. "Ik vind het belangrijk dat de observatie plaatsvindt", reageerde Jude. "Dus ik vind het goed dat ik daar langer blijf."
Naast de moord op Lisa zou Jude ook op 10 augustus in Amsterdam-Oost geprobeerd hebben een vrouw te verkrachten en op 15 augustus niet ver daarvandaan zou hij daadwerkelijk een vrouw hebben verkracht. Hij gebruikte daarbij telkens grof geweld.
Vergeet de beurs: hier parkeren de superrijken hun geld

De treurige reden dat mensen ziek worden op vakantie

Overbieden op een huis? De verkoper mag al blij zijn als hij de vraagprijs haalt

Dit is de gemiddelde leeftijd waarop Nederlanders met pensioen gaan

Het Amerikaanse leger gaat Trump nieuwe ideeen voorleggen voor zijn oorlog

Waarom die avondsnack zo’n impact heeft op je gewicht

