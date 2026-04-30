Verdachte Londen was bekend bij preventieprogramma terrorisme

LONDEN (ANP/RTR) - De verdachte van de steekpartij in het Londense Golders Green was bekend bij een antiterrorismeprogramma in het land. Het door de overheid geleide programma heeft als doel te voorkomen dat mensen terroristen worden.

De politie verklaart, na berichtgeving van de BBC, dat de melding in 2020 plaatsvond en dat de zaak hetzelfde jaar werd gesloten. Het preventieprogramma is volgens de omroep een belangrijk onderdeel van de Britse antiterrorismestrategie. Onder meer sociale diensten, artsen, docenten en religieuze leiders moeten daar hun verdenkingen melden. Na de beoordeling van een melding volgen eventueel maatregelen.

De 45-jarige verdachte wordt ervan verdacht woensdag mannen van 34 en 76 jaar te hebben neergestoken. Hij zit vast op verdenking van moord. De politie spreekt van een terroristisch incident. De man was mogelijk ook betrokken bij een ander incident in de Britse hoofdstad. Daarbij liep een persoon lichte verwondingen op.