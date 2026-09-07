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Moskou meldt doden bij Oekraïense aanvallen op Rusland en de Krim

Samenleving
door anp
maandag, 07 september 2026 om 15:37
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MOSKOU (ANP/DPA) - Vier mensen zijn omgekomen bij een Oekraïense aanval op Rusland en de Krim, zeggen de Russische autoriteiten. Volgens hen vielen er ook meerdere gewonden.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigde dat Oekraïne aanvallen uitvoerde op verschillende olieraffinaderijen in Rusland. Het land hervatte de aanvallen na een pauze van vier dagen. In Perm, 1100 kilometer ten oosten van Moskou, is een persoon omgekomen en zijn vier gewond geraakt, volgens de lokale gouverneur Dmitri Machonin. Hij sprak van een enorme aanval waarbij 27 Oekraïense drones zijn onderschept.
In Grayvoron, in de regio Belgorod die grenst aan Oekraïne, is volgens lokale autoriteiten een man om het leven gekomen. Nog een persoon is gewond geraakt en er ontstonden meerdere branden, zeggen ze. Op de Krim zijn volgens de autoriteiten in Moskou een man en een tienermeisje omgekomen. Ze voegen eraan toe dat acht woongebouwen met meerdere verdiepingen zijn beschadigd.
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