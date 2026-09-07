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Broeders-Bol en nog vier atleten naar Ultimate Championship

Sport
door anp
maandag, 07 september 2026 om 15:33
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BOEDAPEST (ANP) - Vijf Nederlandse atleten mogen individueel meedoen aan de eerste editie van het World Athletics Ultimate Championship, komend weekeinde in Boedapest. Femke Broeders-Bol, Nadine Visser, Lieke Klaver, Maureen Koster en Jonas Phijffers dingen op hun onderdelen mee naar een deel uit de met 10 miljoen dollar gevulde prijzenpot.
De mondiale atletiekbond is van plan het Ultimate Championship elke twee jaar te houden. De olympische kampioenen van Parijs 2024, de wereldkampioenen van Tokio vorig jaar en de winnaars van de Diamond League van dit jaar kwalificeerden zich automatisch voor het evenement. Het deelnemersveld is aangevuld met atleten op basis van hun positie op de wereldranglijst.
Broeders-Bol stapte dit seizoen over naar de 800 meter. De wereldkampioene op de 400 meter horden behaalde op haar nieuwe nummer brons op de EK in Birmingham en eindigde zaterdag als tweede in de finale van de Diamond League in Brussel. Met haar nationale recordtijd van 1.54,71 bezet ze de derde plaats op de wereldranglijst van dit jaar.
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