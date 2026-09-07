ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nieuwe verdachte Overasselt blijft ook veertien dagen langer vast

Samenleving
door anp
maandag, 07 september 2026 om 15:52
anp070926124 1
ARNHEM (ANP) - De 26-jarige Belg die vrijdag in Amsterdam is aangehouden in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Overasselt, blijft veertien dagen langer vast. De rechter-commissaris heeft dat maandag bepaald. De man werd maandag voorgeleid bij de rechtbank Gelderland.
De Belg wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweld in Overasselt in de nacht van maandag op dinsdag. Daarbij werd de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wijchen doodgeschoten. Twee agenten die op het geweld afkwamen, raakten gewond door schoten.
In totaal zijn 35 mensen aangehouden in het onderzoek. Twee zijn er vrijgelaten, maar blijven verdachten. De overigen zitten vast in beperkingen. Onder hen zijn naast de 26-jarige Belg zestien Fransen, elf Nederlanders, twee Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en een Belg. Twee Fransen zijn 16 en 17 jaar oud. De overigen zijn tussen de 18 en 32 jaar.
De mannen worden verdacht van moord of doodslag in vereniging en poging tot moord in vereniging op twee agenten.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2733225521

Met pensioen naar Spanje? Dit houdt een Nederlands stel netto over na zorgpremie, belasting en woonlasten

tilburgse bijstandsgezinnen krijgen gewoon geld als experiment1685522915

Huurder in 2027: huurverhoging, zorgpremie en belasting opgeteld, tot €75 per maand meer

ANP-567346812

Duitse raket schrijft geschiedenis

136950246_m

De effectiefste flirttactiek volgens psychologen

223490110_m

Je douchekop is stiekem een van de smerigste plekken in huis (en zo maak je hem het best schoon)

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Dit betaal je voor een kuub gas in Europa: Nederland is bijna het duurste

Loading