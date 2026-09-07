Nieuwe verdachte Overasselt blijft ook veertien dagen langer vast

ARNHEM (ANP) - De 26-jarige Belg die vrijdag in Amsterdam is aangehouden in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Overasselt, blijft veertien dagen langer vast. De rechter-commissaris heeft dat maandag bepaald. De man werd maandag voorgeleid bij de rechtbank Gelderland.

De Belg wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweld in Overasselt in de nacht van maandag op dinsdag. Daarbij werd de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wijchen doodgeschoten. Twee agenten die op het geweld afkwamen, raakten gewond door schoten.

In totaal zijn 35 mensen aangehouden in het onderzoek. Twee zijn er vrijgelaten, maar blijven verdachten. De overigen zitten vast in beperkingen. Onder hen zijn naast de 26-jarige Belg zestien Fransen, elf Nederlanders, twee Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en een Belg. Twee Fransen zijn 16 en 17 jaar oud. De overigen zijn tussen de 18 en 32 jaar.

De mannen worden verdacht van moord of doodslag in vereniging en poging tot moord in vereniging op twee agenten.