Moskou meldt zeer grote aanval op doelen in Oekraïne

Samenleving
door anp
zaterdag, 07 maart 2026 om 10:45

MOSKOU/KYIV (ANP/RTR) - Rusland heeft een zeer grote nachtelijke luchtaanval uitgevoerd op militair-industriële complexen, militaire vliegvelden en installaties van de energiesector. Dat maakte het ministerie van Defensie in Moskou zaterdag bekend
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei dat er 480 drones en 29 raketten op zijn land werden afgevuurd. Doelwit waren volgens hem de spoorwegen en de energiesector. Ook werden de havens van Odesa opnieuw beschoten. In de noordoostelijke stad Charkiv vielen bij de luchtaanvallen zeven doden.
