ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Moskou wil niet met EU-buitenlandchef Kallas praten over Oekraïne

Samenleving
door anp
zondag, 25 januari 2026 om 15:04
anp250126071 1
MOSKOU (ANP/DPA/RTR) - Moskou sluit uit dat het ooit met EU-buitenlandchef Kaja Kallas zal spreken over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov noemde haar en de EU-leiders op de Russische staatstelevisie "incompetent".
Kallas laat zich vaak in felle bewoordingen uit over de regering van Vladimir Poetin en het Russische optreden in Oekraïne. "Met haar zullen we nooit iets bespreken, en de Amerikanen zullen dat ook niet doen", zei Peskov over de voormalige premier van Estland. "We zullen gewoon moeten wachten tot ze vertrekt."
De Kremlinwoordvoerder zei dit na overleg tussen Oekraïne en Rusland onder Amerikaanse bemiddeling. Afgevaardigden van die landen spraken elkaar vrijdag en zaterdag in de Verenigde Arabische Emiraten.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2593346507

3 manieren om je eigen rode vlaggen te herkennen, volgens een psycholoog

images

Slaperige, slordig pratende Trump: arts ziet patroon van hersenbloeding

apaiser crises bebejpg

Viraal: Een magische truc om de driftbuien van je baby te beheersen

226355076_m

Vijf fouten die elke ‘duurzame’ automobilist nog steeds maakt

generated-image

De 5 slechtste ideeën van de 21e eeuw – en hoe ze mislukten

187830732_m

“Waarom zóveel stellen ruzie krijgen over seks (en hoe je dat doorbreekt)”

Loading