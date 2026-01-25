Moskou wil niet met EU-buitenlandchef Kallas praten over Oekraïne

MOSKOU (ANP/DPA/RTR) - Moskou sluit uit dat het ooit met EU-buitenlandchef Kaja Kallas zal spreken over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov noemde haar en de EU-leiders op de Russische staatstelevisie "incompetent".

Kallas laat zich vaak in felle bewoordingen uit over de regering van Vladimir Poetin en het Russische optreden in Oekraïne. "Met haar zullen we nooit iets bespreken, en de Amerikanen zullen dat ook niet doen", zei Peskov over de voormalige premier van Estland. "We zullen gewoon moeten wachten tot ze vertrekt."

De Kremlinwoordvoerder zei dit na overleg tussen Oekraïne en Rusland onder Amerikaanse bemiddeling. Afgevaardigden van die landen spraken elkaar vrijdag en zaterdag in de Verenigde Arabische Emiraten.