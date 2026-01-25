Schaatser De Boo vierde op 500 meter na rit met val Kosjkin

INZELL (ANP) - Jenning de Boo is bij de laatste test voor de Olympische Spelen als vierde geëindigd op de 500 meter bij de laatste wereldbeker in Inzell. De regerend wereldkampioen kwam tot 34,37 en moest daarmee Jordan Stolz en de Polen Damian Zurek en Marek Kania voor zich dulden. Zurek klopte Stolz in een baanrecord van 34,06 tegen 34,10 voor Stolz.

De Boo was langzamer weg dan zijn tegenstander Jevgeni Kosjkin uit Kazachstan. Kosjkin ging in de tweede bocht onderuit en De Boo moest daarbij ook licht uitwijken. Hij kwam niet aan de derde tijd van 34,29 van Kania.

Stefan Westenbroek kwam tot 34,41 in de eerste rit. Hij werd zesde. Sebas Diniz verloor met 34,63 zijn rit tegen teamgenoot Marten Liiv uit Estland. Hij eindigde daarmee als elfde.

Stolz was al zeker van de eindzege in het wereldbekerklassement. De Amerikaan won dit weekend ook al de klassementen op de 1000 en 1500 meter. De Boo werd derde.