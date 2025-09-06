ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Motie van wantrouwen tegen NSC-voorzitter ingetrokken

Samenleving
door anp
zaterdag, 06 september 2025 om 10:52
anp060925071 1
DEN HAAG (ANP) - De motie van wantrouwen tegen NSC-voorzitter Kilian Wawoe is ingetrokken. "Ik ben niet uit op beschadiging van de partij", zei indiener Sander Nieman zaterdag op het congres van de partij. "Om de partij te beschermen" trok hij zijn voorstel in, hoewel hij daarbij meteen weer dreigde met een nieuwe motie van wantrouwen als er niet meer inspraak van leden komt.
Het NSC-bestuur neemt op dit congres hoe dan ook afscheid. Toch wilde een groep leden dat Wawoe de voorzittershamer meteen aan kandidaat-voorzitter Reinout van Malenstein zou geven.
In de motie spraken de leden van "desastreus" beleid. "De voorzitter handelt structureel volgens een top-down benadering waarmee hij het vertrouwen van de leden heeft geschonden en schaadt." Dat brengen ze in verband met een dalend ledenaantal en met het kelderen van de partij in de peilingen.
Vorig artikel

Aardbeien zitten vol pesticiden: deze supermarkten zijn het ergst

Volgend artikel

Trump krijgt met duel Alcaraz-Sinner droomfinale op US Open

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2615312019

5 vroege tekenen van Alzheimer die je niet mag negeren

gandr-collage (4)

Fleur Agema en Martin Bosma gaan nu de PVV en Wilders al te lijf (en dan moeten de verkiezingen nog komen)

ANP-522960271

Dit is hoe oud je hond écht is in mensenjaren; het is niet leeftijd keer 7

ANP-521867925

Hoe ga je om met slecht nieuws? Drie tips van de Stoïcijnen

eb534be539058a6a70edee3a1580dd74

Poetin doet er alles aan om eeuwig te leven (spoiler: het gaat hem niet lukken)

57114278_m

Onderzoekers vinden verrassende link tussen zoetstoffen en cognitieve achteruitgang. Vooral als je jong bent, moet je oppassen