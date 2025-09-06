Motie van wantrouwen tegen NSC-voorzitter ingetrokken

DEN HAAG (ANP) - De motie van wantrouwen tegen NSC-voorzitter Kilian Wawoe is ingetrokken. "Ik ben niet uit op beschadiging van de partij", zei indiener Sander Nieman zaterdag op het congres van de partij. "Om de partij te beschermen" trok hij zijn voorstel in, hoewel hij daarbij meteen weer dreigde met een nieuwe motie van wantrouwen als er niet meer inspraak van leden komt.

Het NSC-bestuur neemt op dit congres hoe dan ook afscheid. Toch wilde een groep leden dat Wawoe de voorzittershamer meteen aan kandidaat-voorzitter Reinout van Malenstein zou geven.

In de motie spraken de leden van "desastreus" beleid. "De voorzitter handelt structureel volgens een top-down benadering waarmee hij het vertrouwen van de leden heeft geschonden en schaadt." Dat brengen ze in verband met een dalend ledenaantal en met het kelderen van de partij in de peilingen.