Trump krijgt met duel Alcaraz-Sinner droomfinale op US Open

NEW YORK (ANP/DPA) - Met de Amerikaanse president Donald Trump op de tribune krijgt de US Open zondag de gewenste droomfinale tussen de twee beste tennissers van dit moment: Carlos Alcaraz en Jannik Sinner. Alcaraz toonde zich vereerd met de aanwezigheid van Trump. "Het is een voorrecht voor toernooien om een president te mogen verwelkomen, ongeacht het land dat hij leidt", zei de 22-jarige Spanjaard tijdens een persconferentie na zijn overwinning in drie sets op Novak Djokovic in de halve finale.

"Eerlijk gezegd zal ik proberen me daar niet op te concentreren, er niet aan te denken", voegde Alcaraz eraan toe. De vijfvoudig grandslamwinnaar is hoog bezoek gewend. De Spaanse koning Felipe VI zat half juli nog op de tribune toen hij de finale van Wimbledon verloor van Sinner.

Trump krijgt een finale te zien met twee tennissers die elkaar voor de derde keer dit jaar treffen in een finale van een grandslamtoernooi. Dat gebeurde sinds de invoering van het professionele tennis in 1968 nog nooit. "Het wordt een speciale dag", keek Sinner vooruit.