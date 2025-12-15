Na beloften Keijzer wacht Ter Apel op echte actie asielaanpak

TER APEL (ANP) - Bij haar werkbezoek aan Ter Apel heeft demissionair asielminister Mona Keijzer (BBB) ondernemers en lokale politici beloften gedaan om problemen aan te pakken rond het asielopvangcentrum. Burgemeester Jaap Velema en wethouder Giny Luth van de gemeente Westerwolde zagen 'Den Haag' de laatste jaren vaker wat beloven, maar de asielproblemen niet opgelost. "'Vertrouwen' heb ik al jaren in de ijskast gezet", aldus Velema, sinds zeven jaar burgemeester. "Je kan wel een toezegging doen; de uitdaging is het ook waar te maken", zegt Luth, al elf jaar wethouder.

Keijzer wil de groep van 300 mensen in Ter Apel die weinig kans maken op een asielvergunning, verkleinen naar 100 door ze te verspreiden over azc's in het land. Daar wil ze plek vrijmaken door meer nareizigers bij hun familielid in huis te plaatsen. Dat zijn hier en daar wat plekjes, zegt ze. Veel mensen wachten juist in een azc op een sociale huurwoning.

Daarbij wil Keijzer de vreemdelingenpolitie weer terugbrengen naar Ter Apel. Het idee is dat winkeldiefstallen, reizen zonder kaartje en intimidaties beter worden bestraft, een dossier wordt opgebouwd en uiteindelijk vrijheden kunnen worden beperkt. Volgens Velema komen deze overlastgevers voor 90 procent uit de groep die weinig kans maakt op een vergunning. Maar wanneer die vreemdelingenpolitie aan het werk gaat, weet Keijzer nog niet. "Zo snel mogelijk."

De ondernemers kregen in een gesprek met de BBB-minister te horen dat schade geleden door de asielproblemen, eenvoudiger kan worden ingediend en beter wordt vergoed. Zo krijgen ze geld terug voor extra werkzaamheden en beveiliging. Net als Velema en Luth zagen de eigenaren van de lokale Hema en Jumbo naar eigen zeggen een betrokken minister. Ze hebben er vertrouwen in dat er nu echt verbetering komt. Of ze 100 procent gecompenseerd worden "is nog even afwachten, maar dat is wel wat ons is beloofd".