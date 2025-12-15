“Michelle Obama: pas als moeder begreep ik waarom mijn moeder zo vaak over haar dood sprak”

“Ik denk dat ze wilde dat ik mijn hele leven lang zou weten dat ze ons ons leven vroeg in eigen handen wilde geven," zegt Obama.

Obama voegde eraan toe dat ze geloofde dat haar moeder dit zei om zichzelf gerust te stellen dat haar kinderen in staat zouden zijn om het zonder haar te redden, zelfs als zij er niet meer zou zijn.

Dit soort gesprekken over dood en verlies kan herkenbaar zijn voor ouders die bang zijn hun kinderen achter te laten.

“Ik begreep dat pas toen ik zelf kinderen kreeg. Ik realiseerde me dat het engste niet is dat ik ze zou verliezen. Het engste is dat er iets met mij gebeurt en dat mijn kinderen dan door het leven gaan zonder het gevoel te hebben dat ze hebben wat ze nodig hebben om het te redden.”

De voormalige first lady, die twee dochters heeft met haar man, Barack Obama , zei dat haar moeder haar altijd geruststelde dat ze verstandig was en zelfs als kind al verstandige beslissingen nam.

“Ik denk dat ze me probeerde te vertellen als je de waarden en kern van je ouders kent, je ze hebt gezien, je ze hebt ervaren. Als er een verlies is, komt het wel goed met je”, aldus Obama.