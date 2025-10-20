ECONOMIE
Turnster Visser na drie van tien subdivisies tweede aan brug

Sport
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 17:04
JAKARTA (ANP) - Turnster Naomi Visser staat na drie van de tien subdivisies op de tweede plek bij het onderdeel brug in de kwalificaties bij de WK in Jakarta. Visser, die 14,000 punten scoorde, zag alleen olympisch brugkampioene Kaylia Nemour uit Algerije het maandag beter doen: zij scoorde 15,533 punten. Sanna Veerman bezet met 13,966 punten de derde plek in het brugklassement.
Visser en Veerman moeten dinsdag nog zeven subdivisies afwachten tot ze weten of hun scores toereikend zijn voor de toestelfinale (top-8).
Visser staat in de meerkamp voorlopig op de vijfde plek (51,066 punten). De Japanse Aiko Sugihara (54,099) gaat daar aan de leiding, Nemour volgt (53,865). Visser begon haar meerkamp sterk op sprong en brug. Ook op balk vervolgde ze haar vierkamp gedegen. Op vloer kwam ze in de eerste acrobatische serie ten val.
