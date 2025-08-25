ECONOMIE
Formule 1-weekend Zandvoort lijkt opnieuw niet uit te verkopen

Sport
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 14:16
anp250825120 1
ZANDVOORT (ANP) - Het Formule 1-weekend in Zandvoort lijkt voor de tweede keer op rij niet uitverkocht te raken. Met name voor aanstaande vrijdag zijn nog veel kaarten beschikbaar. De zondag en mogelijk ook de zaterdag verkoopt de komende dagen nog wel uit, verwacht een woordvoerder.
"De eerste jaren was het zeker eerder uitverkocht dan nu. We moeten er meer voor doen om kaarten te verkopen", laat de woordvoerder van de Dutch Grand Prix weten. De eerste drie edities sinds de terugkeer in 2021 waren met ruim 300.000 bezoekers telkens uitverkocht.
Vorig jaar bleef de teller al steken op ruim 275.000 mensen. Dat kwam vooral door een slechter bezochte vrijdag. In de jaren daarvoor slaagde supermarktketen Jumbo er met voordeligere kaarten in om ook veel fans naar die minst populaire dag te trekken, maar die samenwerking stopte in 2024. Volgens de Dutch Grand Prix blijft de vrijdag in Zandvoort vergeleken met races elders wel de meest populaire op de Formule 1-kalender.
Volgend jaar is voorlopig de laatste Formule 1-race in Zandvoort.
