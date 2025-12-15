ECONOMIE
Nabestaanden: schokkend hoe schadelijk Stint was

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 19:53
anp151225198 1
DEN BOSCH (ANP) - "Het belangrijkste voor ons is dat de verdachten ter verantwoording zijn geroepen." Dit zeggen de nabestaanden van de vier kinderen die zijn omgekomen bij het ongeluk met een Stint op een spoorwegovergang in Oss in reactie op het requisitoir van het Openbaar Ministerie.
Het OM eiste celstraffen van vijf jaar en vier maanden tegen beide Stint-ondernemers Peter Noorlander en Edwin Renzen en boetes van 225.000 en 135.000 euro tegen hun bedrijven.
De nabestaanden noemen het via een woordvoerder van Namens de Familie belangrijk dat de aanklagers hebben uiteengezet wat er mis was met de elektrische bolderkar. "Dat alles hardop is gezegd, alles wat schadelijk is aan de Stint en alle leugens daarover van de verdachten. Het schokt ons zeer hoe verdachten klaarblijkelijk over veiligheid dachten. Een straf is nooit in evenwicht met de gevolgen voor ons, dus zal nooit toereikend zijn. Dat laten we dan ook verder aan de rechtbank."
